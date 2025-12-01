إعلان

3 سيارات تُرعب المارة بالسير عكس الاتجاه بطريق مطروح.. والداخلية تتحرك | فيديو

كتب : أحمد أبو النجا

12:38 م 01/12/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض قائدي السيارات بالعبور من مكان غير معد لذلك بأحد الطرق السريعة بمطروح، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تم تحديد وضبط السيارات الظاهرة في الفيديو، وعددها 3 سيارات سارية التراخيص، وتم التعرف على قائديها.
وعند مواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السير عكس الاتجاه طريق مطروح وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة