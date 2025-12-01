3 سيارات تُرعب المارة بالسير عكس الاتجاه بطريق مطروح.. والداخلية تتحرك | فيديو
كتب : أحمد أبو النجا
12:38 م 01/12/2025
المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض قائدي السيارات بالعبور من مكان غير معد لذلك بأحد الطرق السريعة بمطروح، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تم تحديد وضبط السيارات الظاهرة في الفيديو، وعددها 3 سيارات سارية التراخيص، وتم التعرف على قائديها.
وعند مواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها.