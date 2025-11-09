التنقيب عن الآثار

كتب_ محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح بالمرج، حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات بمنطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 6 أشخاص مقيمين بالجيزة بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.