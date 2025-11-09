قرار جديد بشأن المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام مدرسة بالتجمع

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة تجديد حبس محصل بإحدى الشركات الشهيرة 15 يومًا؛ لاتهامه بارتكاب فعل فاضح ومُخِل بالآداب العامة أمام طالبات مدارس بمنطقة التجمع الخامس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام عدد من الطالبات أثناء مرورهن بالقرب من إحدى المدارس بالتجمع الخامس، وتم توثيق الواقعة من خلال مقاطع فيديو التقطها بعض المواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه محصل بإحدى الشركات، وبمواجهته بما ورد من أدلة اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.