من الكاميرا إلى قسم الهرم.. نهاية صادمة لبلوجر

في غرفة صغيرة مضاءة بضوء الهاتف فقط، وقفت شابة عشرينية أمام الكاميرا. ابتسامة سريعة، موسيقى مرتفعة، وحركات راقصة كانت تراها طريقها إلى الشهرة لكن ما بدأ كخطوة بسيطة نحو الانتشار، انتهى بخطوة أخرى داخل قسم شرطة الهرم.

القصة بدأت حين رصدت مباحث حماية الآداب مجموعة من مقاطع الفيديو،نشرتها صانعة محتوى على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترقص بطريقة وُصفت بأنها "خادشة للحياء" ومخالفة للقيم والعادات المجتمعية.

لم يكن الأمر مجرد بلاغ عابر، فقد بدأت التحريات لرصد هوية صاحبة الحساب، ومكان تواجدها، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية إلى دائرة قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، وضبطها في أحد الأماكن العامة دون مقاومة.

وفي التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها هي من قامت بنشر تلك المقاطع عمدًا؛ بهدف زيادة نسب المشاهدة وجذب عدد أكبر من المتابعين، سعيًا وراء تحقيق أرباح مالية من الإعلانات والمشاهدات.

قالت إنها لم تتخيل أن ما تفعله قد يُعد مخالفة قانونية أو مساسًا بالقيم العامة، لكنها اعترفت بأن هدفها كان الشهرة السريعة، مهما كانت الوسيلة.