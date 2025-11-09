إعلان

من الكاميرا إلى قسم الهرم.. نهاية صادمة لبلوجر

كتب : محمد شعبان

05:38 م 09/11/2025

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في غرفة صغيرة مضاءة بضوء الهاتف فقط، وقفت شابة عشرينية أمام الكاميرا. ابتسامة سريعة، موسيقى مرتفعة، وحركات راقصة كانت تراها طريقها إلى الشهرة لكن ما بدأ كخطوة بسيطة نحو الانتشار، انتهى بخطوة أخرى داخل قسم شرطة الهرم.

القصة بدأت حين رصدت مباحث حماية الآداب مجموعة من مقاطع الفيديو،نشرتها صانعة محتوى على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترقص بطريقة وُصفت بأنها "خادشة للحياء" ومخالفة للقيم والعادات المجتمعية.

لم يكن الأمر مجرد بلاغ عابر، فقد بدأت التحريات لرصد هوية صاحبة الحساب، ومكان تواجدها، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية إلى دائرة قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، وضبطها في أحد الأماكن العامة دون مقاومة.

وفي التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها هي من قامت بنشر تلك المقاطع عمدًا؛ بهدف زيادة نسب المشاهدة وجذب عدد أكبر من المتابعين، سعيًا وراء تحقيق أرباح مالية من الإعلانات والمشاهدات.

قالت إنها لم تتخيل أن ما تفعله قد يُعد مخالفة قانونية أو مساسًا بالقيم العامة، لكنها اعترفت بأن هدفها كان الشهرة السريعة، مهما كانت الوسيلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيزة الهرم بلوجر صانعة محتوى فيديوهات رقص أرباح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. الأهلي والزمالك في السوبر المصري
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر