فيديو أثار ضجة.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة "تخدير وخطف طفل المنيا"

كتب : أحمد أبو النجا

03:53 م 09/11/2025

المتهم

كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بمحاولة تخدير طفل وخطفه في محافظة المنيا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (بالـمعاش – مقيم بمحافظة المنيا).
وبمواجهته، قرر أنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة أول المنيا، وكان ممسكًا بيده "سواك"، احتكّ بأحد الأطفال دون قصد. كما تم تحديد الطفل المشار إليه، وبسؤاله أفاد بأنه شعر بحالة إعياء معتقدًا أن الشخص المذكور وخزه بإبرة مخدّرة أثناء اصطدامه به.
وأضافت الوزارة أنه بسؤال أسرة الطفل، قرروا توجههم به إلى إحدى المستشفيات، وتبين أن حالته الصحية جيدة، ولم يتخذوا أي إجراءات قانونية.
كما تم تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا)، وبمواجهته أقرّ بقيامه بنشر المقطع بقصد التوعية.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية الداخلية خطف طفل محافظة المنيا

