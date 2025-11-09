أول بيان رسمي.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل زوجة ورضيعها بالمنوفية

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية بشأن مقتل زوجة ورضيعها بالمنوفية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تبين من الفحص أن مركز شرطة تلا بالمنوفية تلقى بلاغًا بالعثور على جثمان ربة منزل ورضيعها (6 أشهر) بهما جروح ذبحية بالرقبة.

وعقب الفحص والتحريات، تم تحديد وضبط زوج المجني عليها محل الواقعة، والأداة المستخدمة سكين.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.