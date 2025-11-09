كتب- أحمد أبو النجا:

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا بالقاعة الكبرى بمقر الهيئة، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بحضور المتابعين الدوليين.

وقالت الهيئة في بيان لها إن المؤتمر يهدف إلى اطلاع الرأي العام على جاهزية الهيئة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، وكشف كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وتنطلق غدًا الإثنين عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأصدرت الهيئة، برئاسة القاضي حازم بدوي، القرار رقم 60 لسنة 2025 بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين، وعددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة في المرحلة الأولى و5287 لجنة في المرحلة الثانية.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي والقوائم في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، وتضم المحافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

