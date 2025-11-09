إعلان

فيديو صادم | صياد يصطاد الأسماك بالصعق الكهربائي بالخانكة.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

01:07 م 09/11/2025

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام أحد الأشخاص باستخدام مولد كهرباء لصيد الأسماك بالصعق الكهربائي في القليوبية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه بعد الفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو صياد مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبمواجهته اعترف بسرقة التيار الكهربائي باستخدام المولد لصيد الأسماك بطريقة غير قانونية.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

