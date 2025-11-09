إعلان

رقصت بملابس خادشة.. ضبط بلوجر نشرت فيديوهات خادشة لزيادة المشاهدات

كتب : علاء عمران

01:00 م 09/11/2025

المتهمة

كتب- علاء عمران:
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر المقاطع على صفحتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وأوضحت الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ملابس خادشة ضبط بلوجر فيديوهات خادشة

