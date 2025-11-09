فيديو صادم | طفل يقود "ميكروباص مدرسة" وبرفقته تلاميذ.. والداخلية تحرك

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام طفل بقيادة سيارة ميكروباص تابعة لإحدى المدارس وبرفقته عدد من التلاميذ، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر في الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تبين بعد الفحص أن الميكروباص ملك والد قائد السيارة الظاهر في الفيديو، وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق يحمل رخصة قيادة خاصة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في المقطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة..