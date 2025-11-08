أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بدء أعمال فرز أصوات المصريين بالخارج في لجنة نيوزيلندا، والتي كانت أولى اللجان إغلاقًا نظرًا لفارق التوقيت، فيما انتهى التصويت في لوس أنجلوس منذ قليل.

وأكد "بنداري" انتظام عملية الاقتراع لليوم الثاني داخل جميع السفارات والقنصليات المشاركة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع لحظة بلحظة سير العملية التصويتية عبر التواصل المباشر مع رؤساء اللجان بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت لجان التصويت للمصريين بالخارج انتظامًا واضحًا وإقبالًا متزايدًا، وسط إشادات من رؤساء اللجان الانتخابية في عدد من الدول، الذين أكدوا أن الإجراءات جاءت سلسة ومنظمة بفضل التنسيق الدائم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية.

وأوضح السفير أحمد طايع، رئيس اللجنة في موريتانيا، أن الدعم الفني والمتابعة المستمرة أسهما في خروج العملية بصورة مشرفة، بينما أكد السفير ياسر عابد في الأرجنتين انتظام الإقبال داخل اللجنة.

وفي نيويورك، أشار السفير تامر كمال إلى فتح الأبواب في مواعيدها وسط انسيابية في التحرك، فيما أكد السفير نبيل مكي في مونتريال التزام اللجان بالعمل حتى غلق الصناديق دون معوقات.

كما شهدت لجنة شيكاغو زيادة في أعداد الناخبين خلال اليوم الثاني بحسب القنصل العام ندى دراز، بينما أشار القنصل حسام الدين محمد في لوس أنجلوس إلى وجود كثافات متوسطة وتعاون كامل من الجهات المعنية. وفي بنما ومدريد، أكد القائمون على اللجان أن عملية التصويت سارت بسلاسة ومن المتوقع اختتامها دون أي مشكلات.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج داخل 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة. فيما تُعقد المرحلة الأولى من الانتخابات داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.