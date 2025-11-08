إعلان

عاطل يدعي تعرضه للسرقة لزيادة المشاهدات بالقليوبية.. الداخلية تضبطه | فيديو

كتب : علاء عمران

04:37 م 08/11/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء القائم على النشر بتعرضه للسرقة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية بإحدى مناطق القليوبية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو القائم على النشر (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية)، وبحوزته هاتف محمول "الذي ادعى سرقته منه".

وبمواجهته، اعترف بنشر مقطع الفيديو على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي على خلاف الحقيقة، بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لإدعائه الكاذب.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة الخصوص

