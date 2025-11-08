مشاجرة بالبنادق الآلية بأسيوط.. والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحًا ناريًا أثناء مشاجرة بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرفين، الأول يضم 3 أشخاص (أحدهم مصاب بطلق ناري)، والثاني يضم شخصين، من بينهما الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وأضاف البيان أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية، تطورت إلى تعدٍّ متبادل بين الطرفين باستخدام أسلحة نارية، ما أسفر عن إصابة أحدهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (بندقيتان آليتان – بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

