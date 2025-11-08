الشرطة تداهم كيانا تعليميا وهميا في مدينة نصر



في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لمكافحة عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركات أحد الأشخاص المقيم بالقاهرة، لإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، والنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجالات مختلفة، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وبحوزته: عدد من الشهادات الخالية من البيانات منسوبة للكيان، وعدد من طلبات الالتحاق الخاصة بالكيان، ومطبوعات دعائية تتعلق بالكيان.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

