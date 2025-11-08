قرار قضائي بشأن البلوجر "لوشا" في اتهامه ببث فيديوهات خادشة

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة صانع المحتوى المعروف باسم "لوشا" في اتهامه ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مواد تتنافى مع القيم والمبادئ الأسرية داخل المجتمع المصري.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل المتهم على ذمة التحقيقات في وقت سابق، بعد مواجهته بما نُسب إليه من اتهامات.

وجاءت إحالة المتهم إلى المحاكمة الاقتصادية عقب تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات ضده تتهمه بنشر محتوى مسيء عبر حساباته الإلكترونية.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة