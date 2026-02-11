السيسي يصدر قرارًا بترقية قائديّ القوات البحرية والجوية لرتبة الفريق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا جمهوريًا بترقية كل من اللواء بحري أركان حرب محمود عادل محمود فوزي، قائد القوات البحرية، واللواء طيار أركان حرب عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، وذلك إلى رتبة الفريق.

كان عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع الوزراء الجدد عقب أداء اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الرئيس في مستهل الاجتماع عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص.