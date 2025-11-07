إعلان

منتجات نزلاء مراكز الإصلاح تشارك في كبرى معارض الأثاث

كتب : مصراوي

02:07 م 07/11/2025

ورش الأثاث داخل مراكز الإصلاح والتاهيل

أعلنت وزارة الداخلية عن مشاركة منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى عدد من كبرى معارض الأثاث على مستوى الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة، التى تهدف إلى تأهيل النزلاء وتنمية مهاراتهم الحرفية.

وتأتى هذه الخطوة بالتوازى مع المعرض الدائم "حماية" الذى تُعرض فيه منتجات النزلاء بشكل مستمر، والتى تتميز بالجودة العالية والدقة فى التصنيع، ما يعكس نجاح المنظومة العقابية الحديثة فى تحويل مراكز الإصلاح إلى منصات إنتاج وتدريب حقيقي تُمكّن النزلاء من اكتساب خبرات مهنية تساعدهم على الاندماج فى المجتمع بعد الإفراج عنهم.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاركة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو إعادة تأهيل النزلاء من خلال التعليم والتدريب المهنى، بما يسهم فى تحويل فترة العقوبة إلى فرصة للإصلاح والبناء، وإعادة دمجهم كأفراد منتجين يساهمون فى تنمية المجتمع.

معرض أثاث مراكز الإصلاح والتأهيل الداخلية نزلاء وزارة الداخلية

