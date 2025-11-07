ضبط 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المرورى ورفع مستوى السلامة على الطرق.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 102,185 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,686 سائق مركبة على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 86 حالة لتعاطي المواد المخدرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 721 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات التحميل الزائد، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 123 سائقًا، تبين إيجابية 11 منهم لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام قضائية، إضافة إلى التحفظ على 3 مركبات خالفت قوانين المرور.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية والانضباطية بكافة المحافظات لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط على الطرق حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.