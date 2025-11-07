حادث تصادم بين ميكروباص ونقل أعلى الدائري

في لحظة واحدة تحول الطريق السريع لساحة فوضى، الهدوء المعتاد فوق الدائري، وتحديدًا أعلى نزلة باسوس في اتجاه الهرم، تبدد بصوت تصادم مدوّي، أجبر الموجودين على الطريق بإيقاف سياراتهم فجأة والتوجه ناحية مصدر الصوت.

المشهد هذه المرة كان بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، والنتيجة 3 مصابين نقلوا لمستشفى القناطر الخيرية لتلقي العلاج. السيارة النقل كانت تسير بسرعة ثابتة في الحارة اليمنى، بينما سائق الميكروباص يحاول تجاوزها وفي لحظة فقد السيطرة على عجلة القيادة.

اصطدام مباشر، حديد في حديد، والزجاج تناثر في كل اتجاه، والأجساد ارتطمت ببعضها من قوة الصدمة. ثواني قليلة فصلت بين السير العادي وبين مشهد أشبه بفيلم أكشن على الأسفلت.

بلاغ وصل لغرفة عمليات النجدة، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث. رجال المرور أغلقوا جزء من الطريق لتأمين المصابين وتسيير الحركة المرورية والمصابون الثلاثة نقلوا على الفور إلى مستشفى القناطر الخيرية.

المعاينة الأولية أشارت إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيس في وقوع التصادم، في انتظار التقرير الفني النهائي لفحص موقع الحادث وتحديد المسؤولية القانونية.