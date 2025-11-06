إعلان

خلال 24 ساعة.. رفع 33 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

كتب : علاء عمران

01:39 م 06/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها على مدار 24 ساعة، من رفع 33 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع في القاهرة والمحافظات، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وأهابت وزارة الداخلية قائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

اقرأ أيضًا:

"وطن 7".. مزاد علني على لوحة سيارة مميزة يقترب من نصف مليون جنيه

"ما تكلمش أختي".. حكاية جملة انتهت بجريمة شرف في ميت غمر

"فدا روحه بايده".. قصة "محمود" قُطع ذراعه دفاعًا عن زوجة شقيقه من التحرش

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية دراجة نارية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز للمرة الثانية بمنتصف التعاملات
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"
الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)