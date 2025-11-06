خلال 24 ساعة.. رفع 33 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها على مدار 24 ساعة، من رفع 33 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع في القاهرة والمحافظات، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وأهابت وزارة الداخلية قائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

