"شهود عيان وكاميرات مراقبة".. تفاصيل مقتل صاحب محل كباب في العجوزة



فحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح جريمة قتل مالك محل كباب، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، لكشف ملابسات الحادث.



كما تم الاستماع لأقوال شهود العيان، حيث أكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه بسكين، مما أسفر عن مقتله.



وقررت النيابة المختصة تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بدفنها، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال الفحص أن شاب فقد حياته نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.



بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



