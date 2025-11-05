كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد محمد، تأجيل جلسة محاكمة شقيقين في واقعة اتهامهما بقتل عامل بالعمرانية والثأر منه لقتله والدهما في معركة عائلية وقعت بصعيد مصر، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وناقشت هيئة المحكمة تقرير الطب الشرعي الذي أعدته الجهات المختصة، وأكد أن المجني عليه أصيب بثلاث رصاصات في الرأس والصدر والظهر والفخذ، مما أدى إلى كسور في عظام الجمجمة، وتهتك بالمخ والسحايا، وتهتك بالرئة والشريان الأيمن، ونزيف دموي بالمخ وتجويف الصدر والبطن، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 6091 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين هما "ر. ن" وشقيقه "م. ت"، حيث قاما يوم 24 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية، بقتل المجني عليه "م. ش" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خلافات وثأر ظنوا - خطأً - أنه واجب.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول، الذي يعمل سائقًا، باغت المجني عليه بثلاث رصاصات: الأولى أصابت الرأس، والثانية اخترقت الظهر، والثالثة أصابت الفخذ، وقد أعد السلاح الناري مسبقًا لهذا الغرض. بينما قدم المتهم الثاني المساعدة من خلال رصد المجني عليه وتجهيزه، وفق المخططات الموضحة بالتحقيقات.

كما نسبت النيابة العامة للمتهم الأول حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) و29 طلقة غير مرخصة، واستخدامها في ارتكاب الجريمة دون تصريح قانوني.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة لمعاقبتهما عن الاتهامات المنسوبة إليهما.