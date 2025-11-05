نظمت وزارة الداخلية، بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، عددًا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبمشاركة 113 كادرًا أمنيًا يمثلون 38 دولة.

وشملت الدورات التدريبية عدة مجالات أمنية متقدمة، أبرزها مكافحة الإرهاب الدولي، حيث أتيحت للمتدربين فرصة التدريب العملي في المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة، وفقًا للمعايير الدولية وبأسلوب علمي واحترافي.

كما تضمنت البرامج التدريبية مجالات حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الحيوية، حيث تلقى المتدربون تدريبات عملية مكثفة داخل المعهد القومي للحراسات والتأمين، تحت إشراف نخبة متميزة من الكوادر الأمنية المصرية، للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة والتهديدات الأمنية.

وعلى هامش الفعاليات، نظمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية للمشاركين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، للتعرف على حجم التطور العمراني والحضاري الذي تشهده مصر حاليًا.

وأشاد المتدربون خلال حفل التخرج بالمستوى الرفيع للكوادر الأمنية المصرية وبالمنظومة التدريبية داخل المعاهد الأمنية، التي ساهمت في رفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم بأسلوب علمي وعملي حديث. كما ثمّنوا الدعم الذي تقدمه مصر في مجال التدريب الأمني، مؤكدين أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الأمني بين الدول الأفريقية ودول الكومنولث.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأمنية مع الدول الصديقة، وتطوير البرامج التدريبية بما يواكب التحديات الأمنية الحديثة.