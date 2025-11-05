إعلان

بمقابل مالي.. ضبط متهمين بممارسة الفجور على الإنترنت في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:26 م 05/11/2025

كتب– علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص وسيدة لاتهامهما بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام المتهمين باستخدام تطبيق إلكتروني للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، واستقطاب راغبي المتعة عبر الإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وزارة الداخلية الإسكندرية الإنترنت

