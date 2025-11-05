قرار عاجل من القضاء ضد "مها الصغير" بتهمة سرقة لوحات عالمية

كتب- صابر المحلاوي:

أحالت جهات التحقيق الإعلامية والفنانة مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسطين الفني والإعلامي.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور مها الصغير كضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت خلال الحلقة عن تدشينها معرضًا للفن التشكيلي يضم لوحات قالت إنها قامت برسمها بنفسها.

وخلال الحلقة، وجهت منى الشاذلي سؤالًا مباشرًا إلى مها الصغير حول إحدى اللوحات، لتجيب بتردد قائلة: "اللوحة دي اسمها إيه؟ والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر، وبحاول ألاقي مشاعر."

وأضافت: "والله دا حال سيدات كتير، إنهم بيبقوا عايزين يبدعوا أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبلين."