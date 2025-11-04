إحالة رجل أعمال متهم بدهس أسرة في الشيخ زايد إلى الجنايات

أحال المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، رجل أعمال متهم في واقعة دهس طالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد إلى محكمة الجنايات.

وتضمنت مذكرة الإحالة التي أعدها المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد توجيه تهمة الشروع في القتل للمتهم بعدما أنهت النيابة التحقيقات التي احتوت على تفريغ كاميرات المراقبة للحظة دهس المتهم للمجني عليهم ما تسبب في إصابتهم بعدة إصابات مختلفة بين كسور وجروح متفرقة.

وخلال التحقيقات أنكر رجل الأعمال المتهم في حادث دهس طالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد ارتكابه الجريمة عن قصد.

خلال التحقيقات أنكر المتهم قيامه بدهس المجني عليهم بسيارته وعندما تمت مواجهته بمقطع الفيديو المسجل من كاميرات المراقبة قال إنه لم يكن يقصد دهسهم مرددا طوال التحقيقات:"محصلش ومكنش قصدي" لتقرر النيابة في نهاية التحقيقات حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل وقررت التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث وطلبت تحريات إدارة المباحث الجنائية التكميلية حول الواقعة.

كانت واقعة دهس طالب ووالده وابن عمته تصدرت ترند مواقع التواصل بعدما سردت والدة الطفل المصاب تفاصيل الحادث، وذكرت أن بداية الواقعة كانت بـ"خناقة" داخل مدرسة دولية بين نجلها الذي اعتدى عليه زملاؤه ٣ أشقاء و٣ آخرون بسبب تحدثه إلى زميلته التي يحاول أحد الطلاب المعتدين لفت انتباهها.

