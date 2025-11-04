مباحث المصنفات تداهم أستوديو مخالف في التجمع

داهم ضباط مباحث المصنفات أستوديو بدون ترخيص في التجمع الخامس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء وإدارة شخص أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" بالتجمع الخامس بالقاهرة.

المشكو في حقه استخدم الاستوديو لتصوير فيديوهات لبرامج يتم بثها على مواقع التواصل الإجتماعى مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

بتقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته الأدوات المستخدمة فى التصوير وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.