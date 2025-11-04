إعلان

مباحث المصنفات تداهم أستوديو مخالف في التجمع

كتب : مصراوي

06:44 م 04/11/2025

أستوديو مخالف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

داهم ضباط مباحث المصنفات أستوديو بدون ترخيص في التجمع الخامس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء وإدارة شخص أستوديو تصوير تلفزيونى "بدون ترخيص" بالتجمع الخامس بالقاهرة.

المشكو في حقه استخدم الاستوديو لتصوير فيديوهات لبرامج يتم بثها على مواقع التواصل الإجتماعى مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

بتقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته الأدوات المستخدمة فى التصوير وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أستوديو القاهرة التجمع الخامس مباحث المصنفات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟