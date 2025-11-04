إعلان

عربة كارو تصدم أجنبية في العريش والشرطة تتحرك

كتب : مصراوي

05:51 م 04/11/2025

عربى كارو تصدم أجنبية

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر قائد عربة "كارو" يصطدم بسيدة ويُحدث إصابتها قبل أن يفر هاربًا، قيل إنه وقع في محافظة شمال سيناء.

وباشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء أعمال الفحص والتحري للتأكد من صحة الواقعة وظروفها وملابساتها. وبعد الفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الحادث في حينه، إلا أن التحريات المكثفة أسفرت عن تحديد هوية السيدة التي ظهرت في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العريش.

وبسؤالها، أوضحت أنها أثناء توقفها أمام مستشفى اصطدمت بها عربة كارو يقودها شخص، ما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، قبل أن يفر قائد العربة من المكان دون محاولة إسعافها أو التوقف.

بجهود أمنية سريعة، تمكنت فرق البحث من تحديد وضبط العربة المستخدمة في الحادث وقائدها، وهو أحد المقيمين بدائرة قسم شرطة أول العريش.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو المتداول، اعترف بارتكابه الواقعة مؤكدًا أنها حدثت بطريق الخطأ دون قصد، وأنه هرب خوفًا من تجمع الأهالي في موقع الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.

