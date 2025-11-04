كتب – علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعمد قائدي 3 مراكب سياحية الاصطدام ببعضهم البعض على أحد شواطئ الإسماعيلية، ما يعرض حياتهم للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه بالفحص تم تحديد وضبط قائدي المراكب الثلاثة، وهم 3 مالكي مراكب سياحية بدون ترخيص، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول أماكن رسو المراكب بالمرسى، تبادلوا خلالها السب والضرب دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.