ضبط شخص روج لأعمال الفجور عبر تطبيق هاتفي في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:02 م 04/11/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة ترويج أحد الأشخاص لأعمال منافية للآداب العامة عبر تطبيق هاتفي مقابل مبالغ مالية في محافظة الإسكندرية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنه في إطار جهود الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول للترويج لممارسة أعمال الفجور نظير مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

