كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صور ومنشورات تزعم قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على أحد المواطنين باستخدام سلاح أبيض في محافظة الدقهلية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما تم تداوله غير دقيق، موضحة أن الواقعة قديمة وتعود إلى يوم 26 أكتوبر الماضي، حيث تلقى مركز شرطة المنصورة بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شخصين مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، ولم يتمكنا من الإدلاء بأقوالهما وقتها.

وبسؤال والدي المصابين، تبين أن خلافًا نشب بين نجليهما بسبب أمور تتعلق بالجيرة، تطور إلى مشاجرة استخدم خلالها كل منهما سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابتهما المتبادلة.

وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، مشددة على أن المنشور المتداول تضمّن معلومات مغلوطة، إذ لم يحدث اعتداء من مجموعة أشخاص كما أُشيع، وإنما مشاجرة بين شخصين فقط بسبب خلافات شخصية.