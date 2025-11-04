إعلان

60 مليون جنيه من تجارة السموم.. كشف شبكة غسيل أموال جديدة

كتب : علاء عمران

12:04 م 04/11/2025

الداخلية

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في تتبع مصادر الثروات غير المشروعة، حيث تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتهامه بغسل أموال قُدرت بنحو 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال استثمارها في شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، بهدف إضفاء صبغة قانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

