كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة موظفين بتهمة الاستيلاء على مبلغ 450 ألف جنيه من أحد البنوك.

وكانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على أموال البنك، بعد أن قدم أحدهما لموظف البنك بطاقة زميله الشخصية مستغلًا أوجه الشبه بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 756 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهم الأول استغل الشبه بينه وبين المتهم الثاني، فمدّه الأخير ببطاقته الشخصية، وتوجه إلى فرع البنك وطلب الحصول على قرض بضمان حسابه الشخصي، ووقّع على الشيكات البنكية بنفسه.

وتبين من التحريات أنه عندما طالب البنك المتهم الأول بسداد الأقساط، أنكر تقدمه بأي طلب للحصول على قرض، ليتضح لاحقًا اتفاق المتهمين فيما بينهما على ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وإحالتهما للمحاكمة.