سقوط مأساوي ينهي حياة طفل سوداني بالطالبية

لقي طفل سوداني مصرعه، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الخامس داخل أحد العقارات بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

تبين من الفحص أن الطفل كان يقف أعلى كرسي داخل شرفة الشقة، قبل أن يختل توازنه فجأة، ليسقط من علو شاهق، ويلقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







