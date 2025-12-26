إعلان

ضربة أمنية موجعة في البدرشين

كتب : محمد شعبان

11:06 ص 26/12/2025

قوات الشرطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي من ضبط 6 عاطلين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

مأمورية مكبرة أشرف عليها العميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع الجنوب أسفرت عن ضبط المتهمين الستة وبحوزتهم 20 كيلو جرامًا من الهيروين، و18 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و150 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو، إلى جانب بندقية خرطوش وطلقات نارية.

تحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:
بعد كارثة عقار إمبابة.. مأساة جديدة في الوراق

قرار قضائي بشأن "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش

إخلاء سبيل شاكر محظور في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخدرات سلاح البدرشين الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من وزير العمل بشأن إجازات غير المسلمين في أعيادهم الدينية
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة