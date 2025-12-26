ضربة أمنية موجعة في البدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي من ضبط 6 عاطلين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والأسلحة بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

مأمورية مكبرة أشرف عليها العميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع الجنوب أسفرت عن ضبط المتهمين الستة وبحوزتهم 20 كيلو جرامًا من الهيروين، و18 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، و150 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو، إلى جانب بندقية خرطوش وطلقات نارية.

تحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

بعد كارثة عقار إمبابة.. مأساة جديدة في الوراق





قرار قضائي بشأن "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش





إخلاء سبيل شاكر محظور في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء