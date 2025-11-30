إعلان

الداخلية تعاقب ضابطًا احتفل بالرصاص بفوز مرشح برلماني بالمنيا

كتب : مصراوي

10:35 م 30/11/2025

ضابط ومرشح برلماني يطلقان الرصاص احتفالا بفوز الأخ

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إطلاق شخصين أحدهما ضابط شرطة أعيرة نارية فى الهواء احتفالاً بفوز أحد أعضاء مجلس النواب بالمنيا.

فحص الواقعة

بالفحص تبين صحة الواقعة وإطلاق المشرح البرلماني وابن شقيقته "ضابط شرطة" أعيرة نارية من سلاحين ناريين أحدهما بندقية خرطوش مرخصة؛ احتفالاً بفوزه فى الانتخابات البرلمانية.

تحفظت الشرطة على البندقيتين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والإجراءات التأديبية حيال الضابط لمخالفته ثوابت الوزارة.

برلمان ضابط برلماني الانتخابات المنيا الداخلية

