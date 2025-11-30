أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، التزامها الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن الطعون الانتخابية على عدد من دوائر المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن تلك الأحكام تُعد جزءًا أصيلًا من العملية الانتخابية وضمانة أساسية لسلامتها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها بدأت بالفعل في تسلّم أحكام المحكمة الإدارية العليا المتعلقة بعدد من دوائر المرحلة الأولى، وأن الجهاز التنفيذي يعكف حاليًا على دراستها وإعداد تقرير متكامل يتضمن آليات تنفيذها والمقترحات الخاصة بمواعيد وتوقيتات إعادة إجراءات الاقتراع داخل البلاد وخارجها، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

وأضافت الهيئة أنها ستعلن فورًا جميع القرارات التي ستتخذها بشأن الدوائر التي شملتها الأحكام، مؤكدة أن الدستور والقانون يمثلان المرجعية الأساسية لكل ما يصدر عنها من إجراءات وقرارات، مع التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والنزاهة.

وجددت الهيئة التأكيد على أن مرحلة الطعون أمام قضاء مجلس الدولة تمثل ضمانة قضائية لاحقة تُعزّز سلامة العملية الانتخابية.