أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال جميع الاستعدادات اللازمة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في 19 دائرة، وهي الدوائر التي سبق لمجلس إدارة الهيئة أن أصدر قرارًا بإبطال نتائجها وإعادتها بعد آخر إجراء صحيح.

وأكدت الهيئة أن عملية التصويت ستبدأ خارج مصر غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، بينما تجرى داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفق القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في 18 نوفمبر الجاري.

وشملت الدوائر التي ستعاد فيها الانتخابات خلال المرحلة الأولى: الجيزة: الدائرة الثامنة (قسم إمبابة). الفيوم: الدائرة الأولى (مركز الفيوم)، والدائرة الرابعة (مركز أبشواي). أسيوط: الدائرة الثالثة (مركز الفتح). سوهاج: الدوائر الأولى (مركز سوهاج)، والثانية (مركز أخميم)، والثالثة (مركز المراغة)، والرابعة (مركز طهطا)، والخامسة (مركز جرجا)، والسادسة (مركز المنشأة)، والثامنة (مركز دار السلام). قنا: الدوائر الأولى (مركز قنا)، والثانية (مركز قوص)، والثالثة (مركز نجع حمادي)، والرابعة (مركز أبو تشت). الإسكندرية: الدائرة الثانية (قسم أول الرمل). البحيرة: الدائرة الأولى (قسم دمنهور)، والدائرة الثالثة (مركز أبو حمص)، والدائرة الثامنة (مركز إيتاي البارود).

كما أعلنت الهيئة إجراء جولة الإعادة في الدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم في التوقيت ذاته.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها بدأت بالفعل في تسلّم أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بشأن الطعون على نتائج عدد من دوائر المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الجهاز التنفيذي يعكف على دراستها وإعداد تقرير يتضمن آليات تنفيذها ومقترحات ضبط المواعيد والتوقيتات الخاصة بالاقتراع في الداخل والخارج، تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة.

وشددت الهيئة على أنها ستعلن فورًا جميع القرارات التي ستتخذها بشأن الدوائر التي شملتها أحكام الإلغاء، مؤكدة التزامها التام بالدستور والقانون، وحرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، باعتبار مرحلة الطعون أمام مجلس الدولة ضمانة قضائية أساسية ضمن العملية الانتخابية.