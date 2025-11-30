الوطنية للانتخابات لمصراوي: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء وننتظر وصولها

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، موضحًا أن الهيئة ملتزمة بالجدول الزمني للانتخابات، وأنه سوف يتم إصدار بيان يحدد موعد عقد مؤتمر صحفي عقب استلام الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ودراستها، لإعلان ما سيتم تنفيذه.

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول 29 طعنًا في المرحلة الأولى لانتخابات النواب، ما أدى إلى إلغاء جولة الإعادة في تلك الدوائر، بينما أصبحت طعون الدوائر التي فاز فيها مرشحون من الجولة الأولى من اختصاص محكمة النقض.

المرحلة الأولى شملت محافظات الصعيد والجيزة والإسكندرية والبحيرة، وأسفرت عن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة، وفوز 42 مرشحًا من الجولة الأولى، وإجراء الإعادة بين 120 مرشحًا على 60 مقعدًا، فيما فازت "القائمة الوطنية من أجل مصر" في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا.

