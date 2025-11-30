الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مزيف عن تجاوزات في قسم شرطة بالإسكندرية

واصلت وزارة الداخلية كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم من خلاله شخص وجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.

شائعات مكشوفة

وكشفت التحريات أن الفيديو مزيف تمامًا ولا صحة لما تضمنه، وتم تحديد القائم على نشره، وهو عنصر جنائي خطير معروف لدى أجهزة الأمن، سبق اتهامه في 23 قضية متنوعة تشمل القتل، المخدرات، حيازة أسلحة نارية، أعمال بلطجة وأقراص مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وفرد محلي، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، كما أقر بتصوير الفيديو المزيف ونشره لمجاملة زوجة أحد أصدقائه، المتورطة في قضية استدراج وإكراه على توقيع، في محاولة لإعاقة متابعة الأجهزة الأمنية للقضية.

وأوضحت الداخلية أن المتهم سبق له نشر فيديو مشابه خلال عام 2024، تضمن ادعاءات كاذبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حينها، مؤكدة استمرار جهودها في رصد الشائعات وحماية المواطنين من التضليل عبر مواقع التواصل.

اقرأ أيضًا

بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل

الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

المحكمة في حيثيات الحكم على "أم مكة": وقف تنفيذ العقوبة بسبب ظروفها الأسرية