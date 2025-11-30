

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإبطال وإلغاء انتخابات عدد من الدوائر الانتخابية في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

بهذه الأحكام، يرتفع إجمالي الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تضمّها المرحلة الأولى، بواقع 19 دائرة سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارات سابقة، إضافة إلى 26 دائرة ألغتها المحكمة.

ومن بين المحافظات التي شملتها أحكام إلغاء الانتخابات محافظات: "الأقصر وأسوان وأسيوط"، إذ جاءت الدوائر التي تم إلغاء نتيجة الانتخابات بها في محافظة الأقصر كالآتي: "قسم الأقصر، والقرنة، وإسنا".

وجاءت الدوائر التي تم إلغاء نتيجة الانتخابات فيها بمحافظة أسيوط: "قسم أول أسيوط، والقوصية، وأبو تيج".

أما الدوائر التي تم إلغاء نتيجة الانتخابات فيها بمحافظة أسوان هي: "نصر النوبة، إدفو".

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.