اليوم.. استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب خالد يوسف

تبدأ محكمة مستأنف العجوزة، جلسة اليوم الأحد، استئناف مرتضى منصور على تغريمه 15 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف خالد يوسف.

وقضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف.

تعود القضية إلى تقديم المخرج خالد يوسف، بلاغًا للنيابة العامة ضد مرتضى منصور، وبعد تحقيقها في البلاغ أحالته إلى المحاكمة بتهمة ارتكابه جريمة السب والقذف والتشهير والطعن في الأعراض في حق المخرج خالد يوسف وزوجته.