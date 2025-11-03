كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة كرداسة جريمة قتل مأساوية، حينما أقبلت فتاة على قتل زوجها بمساعدة عشيقها وذلك بعد مرور أقل من 3 أشهر فقط على حفل الزفاف.

في حلقة جديدة من "جرائم شهر العسل" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة وأمر إحالة المتهمين للمحاكمة، نروي تفاصيل قصة مقتل "م" 27 سنة، بعدما وضعت زوجته وعشيقها خطة قتله، بوضع السم له في كوب عصير.

في شهر ديسمبر من عام 2016، كان "م. م"، يشعر بسعادة غامرة وهو يجلس رفقة زوجته "ن. ك" 18 سنة، حيث دارت في مخيلته أفكارًا كثيرة عن المستقبل المشرق الذي ينتظره رفقة زوجته. لكن على الجانب الآخر كانت العروس تُجهز مُخططًا مختلفًا، فهي لم تنس حبيبها "ع. س" 22 سنة، الذي كانت ترغب في الزواج منه.

طوال 85 يوم زواج لم تتوقف الزوجة عن التواصل مع عشيقها بسبب عدم قدرتها على نسيانه، "مش هعرف أعيش مع حد تاني.. وهكمل حياتي معاك"، حتى أن الأفكار الشيطانية بدأت تراوضهما للتقابل معًا في شقة الزوجية، بعد أن تضع "العروس" الأقراص المنومة لزوجها في العصير.

بعد أسابيع من الزفاف حملت "ن" لكنها وضعت خطة للتخلص من الجنين، وادعت شعورها بألم بالبطن، وطلبت من زوجها الذهاب لأحد الأطباء بالمنطقة، وحينما عادت شرحت له أن الطبيب أخبرها بأن طفلهما "مشوه"، فتم اجهاضها، حيث كانت تتناول حبوب منع الحمل في شهرها الثاني من الحمل، لاجهاض طفلها -وفق التحريات-.

ورغم نجاح "ن" في خداع زوجها والاختلاء بعشيقها، إلا أنها لم تشعر بالرضا، وقررت الاستعانة بعشيقها لقتل زوجها، بعد أن أيقنت أنه باستطاعته فعل أي شئ من أجل استمرار علاقتهما وإنهاء هذه الزيجة.

انصاع الإثنان لأفكار الشيطان، واتفقا على التخلص من الزوج بالقتل، وراحا يفكران في طريقة ينفذان بها جريمتهما ظنًا منهما أن فعلتهما لن تُكتشف.

راحت "العروس" الشابة تتحدث مع عشيقها حول خطة محكمة لقتل الزوج، في البداية دبرا لقتله عن طريق قطع فرامل السيارة التي يعمل عليها، حتى يتعرض لحادث على الطريق ويموت دون أن يرتاب أحد في وفاته، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل ونجا الزوج من الموت.

هنا تقول والدة الضحية عن المتهمين: "مرة يقطعوا فرامل العربية، والتانية يفكوا طبة زيت الموتور، والتالتة يرموا علبة عصير مسمومة في العربية علشان ابني يشربها ويموت" تقولها الأم بحسرة، مضيفة أن "ن" طلبت ذات يوم الذهاب إلى الطبيب كي يعطيها حبوب منومة لأنها تعاني من ألم شديد بالبطن؛ لكن الحقيقة لم يكن المنوم لها هي، ولكن كانت تدبر مكيدتها.

المحاولات الفاشلة زادت الزوجة وعشيقها إصرارًا للتخلص من الضحية، وفي المرة الأخيرة أحضر العشيق كمية من السم مخلوطة بمبيد حشري وأعطاها لعشيقته كي تضعها في مشروب العصير لزوجها.

وفي المساء تظاهرت الزوجة بأنها أعدت سهرة خاصة لزوجها، وجهزت له مشروب العصير ووضعت فيه السم ممزوجًا ببعض الأقراص المنومة بعد سحقها، حتى شرب المجني عليه العصير دون أن يدرك أن نهايته قد حانت، وما هي إلا دقائق قليلة وبدأ يشعر بآلام مبرحة في بطنه، وسرعان ما غاب عن الوعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وحول اكتشاف الواقعة يقول الأب: "صباح يوم الحادث استيقظت مبكرًا كالمعتاد لكن وجدت سيارة نجلي أمام المنزل ولم يذهب للعمل، فقررت الصعود لشقته والاطمئنان عليه، لكن لم يقم أحد بفتح باب الشقة فأحضرت نسخة مفتاح كانت بحوزتنا، وبمجرد دخولي وجدت ابني بغرفته وقد فارق الحياة وهناك آثار دماء على سريره".

بعدما أنهت الزوجة وعشيقها فعتلهما غادرا المنزل في السادسة صباحًا، وذهبت إلى منزل أسرتها وكأن شئ لم يحدث، وبعد اكتشاف الواقعة حاولت إيهام الجميع أنها كانت برفقة والدتها في السوق لشراء مستلزمات المنزل.

على الفور بدأت قوات الأمن في تتبع خيوط الجريمة بعدما تبلغ لها بالعثور على جثة شاب بعد 85 يومًا من زفافه، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة في حالة تيبس وحدقة العين غير متسعة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الجريمة.

بتشكيل فريق بحث، تمكن رجال المباحث من كشف غموض الحادث والوقوف علي ملابساته، حيث تبين أن زوجة المجني عليه اشتركت مع عشيقها لقتل زوجها والتخلص منه حتى يتمكنا من الزواج.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفت الأولى بأنها تزوجت من المجني عليه منذ 3 أشهر وحدثت بينهما خلافات زوجية لارتباطها عاطفيا بالثاني منذ حوالي عامين، فعقدت النية معه على التخلص من زوجها ليتمكنا من الزواج، حيث قام العشيق بتجهيز مبيد حشري وعقار منوم وخلطهما سويا وسلمه للأولى التي وضعته داخل مشروب عصير وقدمته للمجني عليه والذي قام باحتسائه وتوفي.

بدورها قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، ولاحقًا جرى إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما فيما نُسب إليهما من اتهامات بالقتل.

