تأجيل محاكمة 6 متهمين في خلية "داعش أكتوبر" لـ 18 يناير

كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4019 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش أكتوبر"، إلى جلسة 18 يناير المقبل لسماع المرافعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى خلال الفترة من عام 2022 وحتى 11 يناير 2023 قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما نسبت إليهم النيابة العامة اتهامات بتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في منطقتي أطفيح والجيزة.