ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

05:21 م 29/11/2025

المتهمة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصًا بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وسبق لها معلومات جنائية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مؤكدة أنها كانت تستهدف الانتشار فقط دون مراعاة للحدود القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على كافة الأدلة الرقمية لمباشرة التحقيقات من قبل النيابة العامة.

