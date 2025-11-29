إعلان

ابتزاز على السوشيال.. ضبط شخص هدد فتاة بنشر فيديو خاص ببني سويف

كتب : علاء عمران

12:54 م 29/11/2025

ضبط شخص هدد فتاة بنشر فيديو خاص ببني سويف

كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن ببني سويف، بعد ثبوت قيامه بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بهدف الحصول على مبالغ مالية.
وكشفت التحريات أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بعد تلقيه طلب مساعدة من إحدى متابعيه على مواقع التواصل، لتعرضها للتهديد. وأكدت الفتاة صحة ما جاء في التحريات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

