فض مشاجرة ينتهي بجريمة قتل.. إحالة أوراق عاطلين للمفتي بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، إحالة أوراق عاطلين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم، لإدانتهما بقتل شخص أطلق الأعيرة النارية عليه أثناء محاولته فض مشاجرة بينهم وبين آخرين بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس، أحمد عبدالرازق شطا، ومحمد حسين عامر، وبحضور المستشار أكرم سرحان، ممثل النيابة العامة، في القضية رقم 14314 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر، والمقيدة برقم 2581 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كل من: "محمد.ح.و"، 33 عامًا سائق، و"إبراهيم.م.م.ع"، 36 عامًا حداد، بعد ثبوت قيامهما في 12 أكتوبر 2023، باستعراض القوة والتهديد واستخدامهما السلاح الناري (مسدس وبندقية آلية) ضد المجني عليه "سميح مسعد يوسف"، أثناء تواجده لمحاولة فض المشاجرة بين المتهمين وشخص آخر، ما أدى إلى مقتله.

وقالت شهود العيان، من بينهم سعدية محمد أبو الحسن، 66 عامًا، ربة منزل، إن المجني عليه كان يحاول فض المشاجرة بين المتهمين وأشهر أحدهم السلاح وأطلق النار عليه مباشرة، ما أسفر عن وفاته على الفور.

وأفاد العقيد أحمد مروان شبانة، رئيس فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، أن التحريات السرية أكدت قيام المتهمين بإطلاق النار أثناء فرارهما على دراجة نارية، وتم ضبط السلاح المستخدم وعدد من الطلقات والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.