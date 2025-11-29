إعلان

ضبط 139 ألف مخالفة مرورية وكشف 52 حالة تعاطي مخدرات خلال يوم

كتب : علاء عمران

11:54 ص 29/11/2025

حملات مرورية-ارشيفية

نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مرورية موسعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 139,428 مخالفة متنوعة، شملت السير بدون ترخيص، تجاوز السرعات المقررة، التوقف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما أُجري فحص لـ 1,397 سائقًا، وتبين تعاطي 52 منهم للمواد المخدرة. وأضافت الحملات ضبط 615 مخالفة إضافية بين تحميل ركاب، شروط الترخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 98 سائقًا ثبت تعاطي 4 منهم للمواد المخدرة.

كما تم ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات، وتحقيق الانضباط المروري، والحفاظ على سلامة المواطنين.

