تفاصيل فيديو لـ مشاجرة على أراضي زراعية في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل إحدى الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أسفرت التحريات عن حدوث مشاجرة بتاريخ 26 الجاري بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة فاقوس بين طرف أول مكوّن من ثلاثة أشخاص، وطرف ثانٍ من شخصين "أبناء عمومة الطرف الأول"، وجميعهم من قاطني دائرة المركز، وذلك بسبب خلافات بينهم حول ميراث قطعة أرض زراعية.

وتطورت الخلافات إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالضرب باستخدام عصوين خشبيتين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم على خلفية الخلافات ذاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.