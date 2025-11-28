كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين أجرة "ميكروباص" باستيقاف سيارة أجرة أخرى والتعدى على قائدها وأحد الركاب بالضرب لخلافات بينهم حول تحميل الركاب بالقليوبية.

بلاغ بقسم العبور

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العبور بالقليوبية من شخص بأنه حال تواجده بأحد المواقف بدائرة القسم حدثت مشاجرة بين قائدى سيارتين أجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب وحال تدخله لحل الخلاف تعديا عليه بالسب والضرب دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن تحديد وضبط قائدى السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (سائقان - مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.